Haagse ex-wethouder Baldewsingh gaat aanpak discriminatie leiden

Oud-wethouder in Den Haag Rabin Baldewsingh is met ingang van 15 oktober de eerste Nationaal Coördinator tegen Discriminatie en Racisme (NCDR). Onder zijn leiding moet een nationaal programma worden opgesteld en uitgevoerd om uitsluiting tegen te gaan.

Baldewsingh is voorgedragen door demissionair minister Ollongren van Binnenlandse Zaken. Zij kondigde eind vorig jaar haar voornemen aan een NCDR aan te stellen, na een jaar waarin vaak gedemonstreerd werd tegen racisme in Nederland. Het initiatief kwam oorspronkelijk van Rob Jetten van D66 en Farid Azarkan van Denk. Hoe de functie ingevuld moest worden is de afgelopen tijd onderzocht.

Ollongren wees erop dat discriminatie en racisme tot nu toe onderwerpen waren die onder verschillende bewindspersonen vielen. De NCDR moet ervoor zorgen dat er samenhang komt in de aanpak van discriminatie. Baldewsingh moet onder meer contact houden met gemeenten en verschillende organisaties zoals het College voor de Rechten van de Mens.

Eerder werd al een Nationaal Coördinator Antisemitismebestrijding (NCAB) aangesteld. Eddo Verdoner begon in april aan zijn functie. Over de samenwerking en precieze taakverdeling tussen de NCDR en de NCAB is nog niet veel duidelijk.

Baldewsingh was van 1998 tot en met 2006 raadslid voor de PvdA in Den Haag. Vervolgens was hij voor dezelfde partij twaalf jaar lang wethouder. Hij had onder meer de portefeuilles burgerschap, media, sociale zaken en werkgelegenheid. Na zijn wethouderschap was hij voorzitter van een onafhankelijke commissie die advies uitbracht over hoe Den Haag het slavernijverleden moet herdenken.