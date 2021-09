Remkes: partijen zijn er nog niet uit, woensdag conclusies in kabinetsformatie

Aanstaande woensdag worden er conclusies getrokken in de kabinetsformatie. Dat heeft informateur Johan Remkes gezegd na overleg met de onderhandelaars van VVD, D66 en CDA. Die zaten vandaag ruim tien uur bij elkaar, zonder doorbraak.

Remkes gaf eerder aan dat hij deze week duidelijkheid wil hebben van de verschillende partijen of zij een minderheidskabinet zien zitten. "Het gesprek is nog niet geëindigd in een aantal opzichten", zei Remkes.

"Woensdag worden definitieve conclusies getrokken. Ik kan er nu niet veel over zeggen, maar ik zeg u: er gaat in ieder geval één ding niet gebeuren. Dat is terug naar de varianten die onder mijn voorganger als informateur hebben gecirculeerd. Dat is herhaling van zetten, gaan we niet doen."

Blokkades

Onder Remkes' voorganger Mariëtte Hamer werd vooral gekeken naar voortzetting van de huidige coalitie van VVD, D66, CDA en ChristenUnie, en naar een centrum-linkse coalitie van VVD, D66, CDA, PvdA en GroenLinks. Beiden varianten strandden toen op blokkades, waarna Remkes van de Tweede Kamer de opdracht kreeg te onderzoeken of een minderheidskabinet mogelijk is.

D66-leider Sigrid Kaag zei gisteren dat ze toch liever naar een meerderheidskabinet wil streven, en daarvoor gesprekken met zes partijen wil beginnen. Ook de ChristenUnie, waar ze eerder bezwaren tegen had, mag daarbij aansluiten. Welke coalitie er uiteindelijk uitkomt, liet Kaag open.