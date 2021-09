Partijen al sinds einde ochtend binnen bij informateur Remkes

"De belangrijkste vraag die op tafel ligt is of deze drie partijen iets zien in een minderheidskabinet", zegt politiek verslaggever Xander van der Wulp. "Of concluderen ze dat dat onwerkbaar is?"

"De mededeling van Kaag dat ze haar blokkade tegen de ChristenUnie heeft opgeheven zal niet direct tot een doorbraak leiden. De oproep om met zes partijen te gaan praten is met enig cynisme ontvangen, omdat al een tijdje bekend is dat D66 dat wil."

"Achter de schermen horen we dat we van VVD en CDA vandaag niet al te veel beweging hoeven te verwachten. Zij benadrukken dat er ook veel nadelen zitten aan een kabinet met zes partijen."