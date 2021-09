Nieuwe lavastroom uit vulkaan La Palma, luchthaven dicht vanwege aswolken

De vulkaan Cumbre Vieja op het Spaanse eiland La Palma blijft lava spuwen. Door een breuk in de lavakegel is een nieuwe lavastroom op gang gekomen. Die stroomt met een snelheid van 30 tot 60 meter per uur richting de zee.

De lavastroom heeft de lucht boven het westelijke deel van het Canarische eiland verduisterd met een dikke rookwolk. Door het as in de lucht is het vliegveld grotendeels gesloten. Urenlang vertrok of landde er geen vliegtuig meer op La Palma Airport, maar inmiddels zijn vluchten naar de naburige eilanden Tenerife en La Gomera zijn wel weer hervat.