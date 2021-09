Eerste dag nieuwe coronaregels: 'Ik laat de boze reacties makkelijk van me afglijden'

Vandaag geldt er geen anderhalvemeterregel meer in Nederland en is er een coronapas nodig voor de meeste horeca en evenementen. De Nederlandse boa-bonden hebben vooralsnog weinig meldingen gekregen van problemen met de handhaving, maar niet iedereen toont begrip voor het verplichte coronatoegangsbewijs.

Machteld Menkveld (22) werkt in het horecagedeelte van de Hema in Utrecht Overvecht. "In het eerste uur dat we open waren had ik al direct vier keer ruzie met klanten, inmiddels nog een stuk meer". Wat direct opviel, was dat de vaste klanten wegbleven. "We denken dat ze misschien geen QR-code hebben."

Direct na de opening vanochtend ging het al mis, zegt Machteld. "Een man werd meteen woest toen we om de code vroegen. Hij schreeuwde dat we discrimineerden. Inmiddels zijn er ook veel klanten die wel vrolijk zijn en er geen probleem van maken. En klanten spreken elkaar er ook op aan. Als er één begint te schelden, hoeven wij er soms niks van te zeggen omdat andere mensen dan zeggen dat diegene normaal moet doen."

De horecamedewerkster zegt dat de boze reacties makkelijk van haar afglijden. "Het gaat maar om een Hemaworstje en als je hem niet wil, dan pak je hem toch lekker niet."