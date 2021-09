CoronaCheck-app soms onbereikbaar door DDos-aanvallen en grote drukte

De CoronaCheck-app is bij vlagen overbelast, omdat te veel mensen tegelijkertijd een QR-code proberen op te halen. Een woordvoerder van het ministerie van Volksgezondheid zegt dat het gebruik van de app soms even kan duren en adviseert om het later nog eens te proberen.

Daarnaast zijn er meerdere DDoS-aanvallen uitgevoerd op de servers van de CoronaCheck-app. "We hebben die aanvallen kunnen afslaan, maar het vergt wel wat van onze servercapaciteit", zegt de woordvoerder.

In onder meer Alkmaar, Arnhem, Nijmegen en Breda maakten mensen op sociale media vanavond melding van storingen met de app. Een NOS-verslaggever in Rotterdam merkt dat de app af en toe traag werkt. Ook op de storingenwebsite Allestoringen.nl kwamen rond 20.00 uur veel meldingen binnen; inmiddels neemt het aantal nieuwe meldingen weer af.

Sinds vandaag moeten mensen een coronapas laten zien om toegang te krijgen tot de meeste horeca, evenementen en concertzalen. De invoering verliep overdag rustig, hoewel niet overal werd gecontroleerd op het toegangsbewijs.

Probleem bij opvragen QR-code

De app werkt zonder internet wanneer je eerder een QR-code hebt aangemaakt. In dat geval kan je zonder problemen het toegangsbewijs laten zien, zegt het ministerie. Dat geldt niet voor mensen die nog zo'n code moeten opvragen: daarvoor is een verbinding met de soms overbelaste server nodig.

Daarnaast kan de QR-code niet werken bij mensen die de app een maand niet hebben gebruikt. Het ministerie adviseert gebruikers het coronatoegangsbewijs te 'checken' voordat je de deur uitgaat. Het advies van het ministerie: "Ga je 's avonds naar een café, zorg dan 's middags dat je een QR-code hebt opgevraagd."

De CoronaCheck-app was gisteren zo'n 11 miljoen keer gedownload. In totaal zijn er zo'n 32 miljoen QR-codes opgevraagd. Dat zijn zowel vaccinatiebewijzen als negatieve testuitslagen.

In Nijmegen stonden rond rond 20.00 uur lange rijen in het uitgaansgebied: