Huizen, auto's, industrie: 'Forse extra inspanning nodig voor Nederlands klimaatbeleid'

Het Planbureau zet vraagtekens bij die verlangde koerswijziging. "De vraag is of de hoeveelheid waterstof die daarvoor nodig is, ook wel tijdig gemaakt kan worden. Op dit moment is er voor groene waterstof in Nederland nog bijna geen productie. De hoeveelheden waar de Commissie het over heeft, zouden een enorme tempoversnelling betekenen. Je kunt je dus afvragen of daarbij een middenweg geen verstandigere koers zou zijn."

De plannen betekenen overigens ook goed nieuws voor de industrie, zegt Hekkenberg. "De opgave wordt voor álle landen in Europa flink vergroot. Dat betekent dat bijvoorbeeld de industrie, die in het klimaatakkoord een extra opgave kreeg met onder meer een CO2-heffing, ook in de rest van Europa zal moeten verduurzamen. Daardoor ontstaat voor de industrie een gelijk speelveld in de EU."