Trendbreuk bij financiering klimaatbeleid? Burgers worden ontzien bij kosten

De NVDE berekende eerder de gemiddelde prijzen van de energiebelasting waaruit de klimaatsubsidies betaald worden. Twee jaar geleden was dat voor een huishouden gemiddeld nog ruim 100 euro per jaar en de verwachting is dat dit in 2030 verdubbeld is naar 200 euro. Een bakker betaalde gemiddeld zo'n 650 euro per jaar in 2019 en dat loopt naar verwachting van de NVDE in 2030 op naar 1600 euro.