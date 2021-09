CBS: in Nederland 750.000 slachtoffers van online seksuele intimidatie

In 2020 zijn zeker 750.000 Nederlanders van 16 jaar en ouder slachtoffer geworden van online seksuele intimidatie, blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Vooral jonge vrouwen en biseksuele vrouwen hadden te maken met ongewenst seksueel gedrag op het internet.

Het onderzoeksbureau vroeg in maart en april vorig jaar aan ruim 30.000 16-plussers in een steekproefonderzoek naar hun ervaringen met huiselijk en seksueel geweld in de voorafgaande 12 maanden.

Ruim 5 procent gaf aan met online seksuele intimidatie te maken te hebben gehad. Vrouwen (6,7 procent) gaven anderhalf keer zo vaak als mannen (4,1 procent) aan dat zij online seksuele intimidatie hadden ervaren. Met name jonge vrouwen tussen 16 en 18 jaar (bijna 30 procent) en van 18 tot 24 jaar (23 procent) werden hiermee geconfronteerd. Voor jonge mannen ging het bij 16 tot 18 jaar om 9 procent en bij 18 tot en met 24 jaar om 8 procent.

Biseksuelen, vooral biseksuele vrouwen, en homo's kregen vaker met de seksuele intimidatie te maken dan lesbiennes en heteroseksuelen.

Grapjes en foto's

Bij de online seksuele intimidatie ging het vooral om seksueel kwetsende opmerkingen of grapjes (2,1 procent), of het ongewenst versturen van naaktfoto's of seksfilmpjes (2 procent). Ook ging het bij 1,8 procent om het aandringen op een date of het aandringen op het toesturen van persoonlijke seksuele foto's of filmpjes (1,6 procent).