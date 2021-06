Veel seksuele intimidatie niet gemeld: 'Werkgevers vegen het vaak onder het tapijt'

"De werkgevers zeiden dat het echt niet oké was, dat het zwaar grensoverschrijdend gedrag is geweest. En zijn teamleider was echt heel boos op hem, dat was me heel duidelijk", zegt een respondent die meedeed aan het onderzoek. "Dat deed me wel goed. Hij heeft een officiële waarschuwing gekregen."

Soms kan het praten over de intimidatie het slachtoffer al helpen, mits het gedrag van de dader natuurlijk stopt, blijkt uit het onderzoek. Zo belde een andere respondent de leidinggevende. "Toen hebben we hier heel lang over gepraat. Hij had heel veel begrip hiervoor en heeft goed gereageerd. Hij vroeg echt 'wat heb jij hierin nodig en wat wil je dat we gaan doen'. Ik heb zelf aangegeven dat ik geen verdere actie wilde ondernemen."

Het praten over seksuele intimidatie uit de taboesfeer halen, kan ook al helpen. "Ik heb gemerkt dat door het bespreekbaar te maken er binnen onze organisatie meer wordt nagedacht over de impact van seksueel getinte opmerkingen en afbeeldingen", zegt een andere respondent.