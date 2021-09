Musical van Matilda op Netflix? Streamingdienst koopt rechten op verhalen Roald Dahl

Netflix heeft de rechten gekocht van de verhalen van schrijver Roald Dahl. De in 1990 overleden Britse auteur werd wereldwijd bekend door zijn fantasierijke kinderboeken zoals Sjakie en de Chocoladefabriek en De Grote Vriendelijke Reus.

De streamingdienst werkt vaker samen met bekende regisseurs of bekendheden, zoals de Obama's, om nieuwe producties mee te ontwikkelen, maar een bedrijfsovername zoals deze is zeldzaam. Het gaat om de hele Roald Dahl Story Company, het bedrijf dat de rechten bezit op alle verhalen en personages van Dahl. Het overnamebedrag is niet bekendgemaakt.

Op dit moment werkt Netflix onder meer aan een serie gebaseerd op Sjakie en de Chocoladefabriek en aan een musical van Matilda. Drie jaar geleden kocht de streamingdienst al rechten om zestien verhalen van Dahl te mogen maken, voor een bedrag van naar verluidt tussen de 500 miljoen en een miljard dollar.

Eerder werd ook al een film van Matilda gemaakt, dit is de trailer: