Streaming oppermachtig bij Emmy's: The Crown haalt 11 prijzen binnen

De makers van The Crown waren de koning te rijk vannacht bij de uitreiking van de Emmy's. In Los Angeles haalde de Netflix-serie de belangrijkste tv-prijs in elf categorieën binnen, met als hoofdprijs Beste Dramaserie.

Gillian Anderson won de prijs voor haar vertolking van Margaret Thatcher en ook de vertolkers van prins Charles en zijn vader Philip werden gelauwerd. Voor de hoofdrol van koningin Elizabeth werden zelfs twee actrices onderscheiden: Olivia Colman als vaste kracht dit seizoen en Claire Foy, die in een gastrol even terugkeerde als de jongere queen.

In totaal was The Crown 24 keer genomineerd. Dat die kansen niet allemaal verzilverd konden worden, was van tevoren al duidelijk, omdat in sommige gevallen de serie het tegen zichzelf moest opnemen: zo waren in de categorie Beste Bijrol naast Anderson ook Helena Bonham Carter en Emerald Fennell genomineerd, als respectievelijk prinses Margaret en Camilla Parker Bowles.

Ted Lasso

Netflix werd ook nog onderscheiden voor The Queen's Gambit als Beste Miniserie. Daarnaast waren er Emmy's voor Kate Winslet en Ewan McGregor voor hun hoofdrollen in de miniseries Mare of Easttown en Halston.

Bij de komedies haalde Ted Lasso de meeste prijzen binnen, waaronder de belangrijkste voor Beste Komedie. De serie over een American football-coach die plompverloren een Brits voetbalteam moet leiden won ook drie acteursprijzen, onder meer voor bedenker Jason Sudeikis.

De Apple TV-serie groeide het afgelopen jaar uit tot een publiekslieveling vanwege zijn goedhartige hoofdpersoon, gespeeld door Sudeikis. In totaal sleepte de serie zeven prijzen in de wacht.

Streaming oppermachtig

Dat de prijs voor zowel Komedie, Miniserie als Drama naar een programma van een streamingdienst ging was een primeur. Omroepen als ABC, NBC of CBS moesten het de afgelopen jaren al vaak afleggen tegen kabelzenders als HBO, maar dat nu Netflix en Apple TV oppermachtig waren wordt gezien als een belangrijke ontwikkeling voor televisie: in korte tijd hebben deze zenders zich commercieel én artistiek bewezen.

Vanwege de pandemie werd de Emmy-ceremonie vorig jaar nog grotendeels online gehouden, waarbij medewerkers in beschermingspakken bij alle mogelijke winnaars met de beeldjes voor de deur stonden. Dit jaar was er gekozen voor een bijeenkomst in een tent, met verplichte vaccinaties en tests.