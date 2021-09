Tijdelijke opvang voor 750 asielzoekers in Friesland en Groningen

Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) wil een noodopvang openen voor 600 asielzoekers in een hal van het evenementencomplex WTC Expo in Leeuwarden. In maart 2020 was in het complex ook al een noodopvang gevestigd voor asielzoekers.

De gemeente Leeuwarden heeft laten weten positief tegenover het voorstel te staan, schrijft Omrop Fryslân. De gemeente wil binnenkort afspraken maken met het COA. "Dat gaat onder meer over financiën, veiligheid en ook gezondheid. Door corona moeten we over dat laatste zeker goede afspraken maken", zegt burgemeester Buma van Leeuwarden.

Volgens Buma is het de bedoeling dat op 20 oktober de eerste mensen worden ontvangen. "We vinden dat als er bij ons een noodvraag wordt neergelegd, dat we dan niet zeggen: ga maar naar de buurman. Als zo'n vraag komt, dan is bij ons de gedachte, laten we vooral kijken hoe we het kunnen doen."

Farmsum

In Farmsum, in de provincie Groningen, worden 150 asielzoekers opgevangen. De vluchtelingen blijven er maximaal een half jaar, laat het COA weten. De asielzoekers worden ondergebracht in een voormalig kantoor dat is omgebouwd tot hotel voor buitenlandse werknemers.

De opvang is bedoeld voor vluchtelingen uit verschillende landen, dus niet alleen uit Afghanistan, meldt RTV Noord. Volgens het COA komen er asielzoekers met een kansrijke asielaanvraag. Het is met name bedoeld voor gezinnen en kinderen, en familieleden van asielzoekers die al een verblijfsvergunning hebben.

Tekort aan opvanglocaties

Het COA heeft te maken met een groot tekort aan opvanglocaties. Een groter aantal mensen dan normaal vraagt asiel, mede door de komst van evacués uit Afghanistan. Ook is er een gebrek aan woonruimte in Nederland, waardoor zogenoemde statushouders langer in de opvang moeten blijven. Eerder deed het kabinet een oproep aan gemeenten om waar mogelijk hulp te bieden.