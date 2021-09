Britten klagen derde verdachte aan in zaak-Skripal

Dat geldt waarschijnlijk ook voor de nu aangeklaagde derde verdachte, de ongeveer 50 jaar oude Denis Sergejev. Samen met Misjkin en Tsjepiga zou hij een driekoppig team hebben gevormd dat door de GROe op pad was gestuurd om Skripal te liquideren.

Het onderzoekscollectief Bellingcat kwam in 2019 al tot dezelfde conclusie. De Britse politie zegt nu dat Sergejev in het weekend van de aanslag in het Verenigd Koninkrijk was en geregeld contact had met Misjkin en Tsjepiga, die de aanslag uitvoerden. Volgens Bellingcat had Sergejev waarschijnlijk de leiding bij de operatie.

Spionnenruil

Skripal, zelf een oud-GROe-officier, zou rond de eeuwwisseling namen van Russische geheim agenten in het buitenland aan de Britten hebben doorgegeven. Dat kwam uit: hij werd gearresteerd en veroordeeld, maar kon zich in 2010 na een spionnenruil in het Verenigd Koninkrijk vestigen.

Rusland ontkent dat het iets met de poging tot moord op Skripal te maken heeft. Misjkin en Tsjepiga verklaarden in 2018 onder hun valse namen dat ze op het moment van de aanslag in Salisbury waren, maar er niets mee te maken hadden.