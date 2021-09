Vertrouwen in koning Willem-Alexander gedaald

Sinds 2006 laat de NOS jaarlijks rond Koninginnedag/Koningsdag een onderzoek uitvoeren door Ipsos waarin Nederlanders gevraagd wordt naar hun mening over het koningshuis.

Eind vorig jaar liet Nieuwsuur in een tussentijdse peiling ook het vertrouwen in het Koningshuis meten. In april van 2020 had nog 76 procent van alle Nederlanders tamelijk veel of veel vertrouwen in de koning, in december 2020 was dat aantal gedaald tot 47 procent.

Even herstelde het vertrouwen rondom Koningsdag 2021 tot 57 procent, maar nu in aanloop naar Prinsjesdag is dit terug op het niveau van eind vorig jaar.

De tevredenheid over koningin Máxima is vrij stabiel: 60 procent van de ondervraagden zegt tevreden of zeer tevreden te zijn over haar functioneren, vergelijkbaar met de 61 procent eind vorig jaar.