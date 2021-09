Deze zomer minste aanvragen voor loonsteun tot dusver

Einde overheidssteun in zicht

Per 1 oktober stopt het kabinet met de steunmaatregelen voor bedrijven en ondernemers. De regelingen NOW, TVL, Tozo, TONK en verschillende fiscale maatregelen worden vanaf die datum niet meer verlengd. Er blijft een aantal specifieke ondersteunende maatregelen van kracht. Voor de nachthoreca, die gedwongen gesloten is, is het kabinet bezig met een speciale financiële regeling.

Er is sinds de coronacrisis al ruim 76 miljard euro aan overheidssteun uitgekeerd.