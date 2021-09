Nog lang niet genoeg vrouwen bij Defensie, streefcijfers in de maak

'Combinatie met gezinsleven is een probleem'

Voorzitter Jean Debie van de Vakbond voor Burger en Militair defensiepersoneel (VBM) zegt in een reactie nog niet te willen oordelen over het plan, totdat er meer details bekend zijn. "Maar in het algemeen is het voor ons het belangrijkste dat medewerkers in alle geledingen van Defensie de kans krijgen om genoeg ervaring op te doen in een functie, voordat ze doorstromen naar een functie met meer verantwoordelijkheid." Met andere woorden: je moet bij het nastreven van streefcijfers of een quotum niet inleveren op de ervaring of vaardigheden van het personeel. "Dat komt ieders veiligheid ten goede."

Waarom neemt het aandeel vrouwen bij Defensie zo langzaam toe? "De signalen die wij krijgen van vrouwelijke collega's is dat het vooral een probleem wordt als je een gezin krijgt", zegt Debie. "Dan zijn de werktijden een probleem, of maandenlang uitgezonden worden en je gezin niet zien. Op dat moment blijkt de organisatie niet flexibel genoeg om daarmee om te gaan."