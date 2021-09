Student opent vuur op universiteit Rusland: zeker 8 doden

Er is nog niets bekendgemaakt over het motief van de schutter. Volgens het Russische Telegram-kanaal 112 heeft hij voor zijn daad een schriftelijke verklaring geplaatst op het berichtenplatform, vanuit een account dat inmiddels is verwijderd.

In de tekst staat onder meer dat hij al heel lang bezig was met de voorbereiding van de aanval. "Ik heb hier lang over nagedacht, jarenlang, en ik realiseerde me dat het tijd was om te doen waar ik van droomde."

In de tekst staat dat de jongen aanvankelijk een voormalige school had uitgekozen als doelwit, maar dat hij zijn plan eind maart heeft veranderd. Toen kwam de universiteit in beeld.

"Woede overweldigt me, ik wil alles op mijn pad vernietigen, zo veel mogelijk pijn in deze wereld achterlaten", staat in het bericht van de student, naar eigen zeggen geen lid van een extremistische organisatie. Ook zou hij niet religieus zijn geweest.

Bekijk hieronder een screenshot van de vermeende verklaring van de schutter: