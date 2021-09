Internationale veroordeling van executie Jemenieten door Houthi-rebellen

De Verenigde Naties, de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk hebben de executie van negen mensen door Houthi-rebellen in Jemen, gisteren, veroordeeld. Volgens VN-secretaris-generaal António Guterres heeft de groep Jemenieten geen eerlijk proces gekregen.

De negen werden ten overstaan van honderden mensen op een plein in hoofdstad Sanaa doodgeschoten. De Houthi-rebellen, die worden gesteund door Iran, hielden de groep verantwoordelijk voor de fatale aanslag op een Houthi-leider, drie jaar geleden. Ze zouden gespioneerd hebben voor de internationale coalitie die onder leiding van Saoedi-Arabië tegen de Houthi's vecht. Mensenrechtenactivisten en juristen riepen de rebellen tevergeefs op om de executies niet te laten doorgaan.

In totaal worden zestig mensen beschuldigd van betrokkenheid bij de aanval op Saleh al-Samad. Hij werd in april 2018 gedood bij een luchtaanval in de kuststad Hodeida. Volgens persbureau AP houden de Houthi's ook voormalig president Trump verantwoordelijk, evenals hooggeplaatste functionarissen uit het westen, Israël en de Golfregio.

'Onmenselijk behandeld'

Al-Samad was een van de belangrijkste leiders van de rebellen. Kort na de aanslag werden de negen opgepakt en vastgezet, waarna zij volgens een van hun raadslieden "onmenselijk" zouden zijn behandeld. De executies hebben in het door oorlog verscheurde Jemen tot veel onrust geleid.

Jemen is al jaren verwikkeld in een bloedige burgeroorlog waarbij naar schatting 130.000 slachtoffers zijn gevallen. Het conflict begon toen Houthi-rebellen eind 2014 de regering uit de hoofdstad Sanaa verdreven. Een internationale coalitie probeert sindsdien de Houthi's te verdrijven, onder meer met luchtaanvallen. De oorlog heeft geleid tot een ongekende humanitaire crisis in het land.