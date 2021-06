VS en VK willen einde aan geweld in Jemen na bloedige raketaanval

Amerikaanse en Britse diplomaten hebben de Houthi-rebellen in Jemen opgeroepen te stoppen met een gewelddadig offensief in het noorden van het land. Ze doen die oproep na een raketaanval van zaterdag op een tankstation waarbij zeker 17 mensen om het leven kwamen en vijf gewonden vielen. Volgens de Jemenitische regering is de raket afgevuurd door de Houthi's.

Bij de aanval in de noordelijke stad Marib kwam ook een kind van 5 jaar oud om het leven. Alle slachtoffers zijn burgers, zegt de minister van Informatie. Hij vroeg de Verenigde Staten en de Verenigde Naties al kort na de aanval om de aanval te veroordelen, en sprak van een oorlogsmisdaad.

"Dit onmenselijke geweld moet stoppen", zegt de Amerikaanse ambassade in een verklaring. De Britse ambassadeur in Jemen roept de Houthi-rebellen op mee te werken aan een staakt-het-vuren. "Dat zou dergelijke tragische verliezen voorkomen", meldt hij.

De Houthi-rebellen ontkennen dat ze achter de aanval zitten, en zeggen dat ze alleen een militair kamp in Marib hebben geraakt. Ze zeggen voorstander te zijn van een onafhankelijk onderzoek naar het incident.

Humanitaire ramp

De door Iran gesteunde rebellengroep vecht al zes jaar een burgeroorlog uit tegen de internationaal erkende regering, die kan rekenen op steun van Saudi-Arabië. Sinds februari proberen de rebellen de strategisch gelegen stad Marib over te nemen van de regering, maar ze worden tegengehouden door het regeringsleger en een coalitie onder leiding van Saudi-Arabië. Daarbij hebben de rebellen zware verliezen geleden.

De Houthi's hebben sinds 2014 wel de hoofdstad Sanaa in handen, waarmee de regering gedwongen werd in ballingschap te gaan.

Door de burgeroorlog in Jemen zijn al meer dan 130.000 mensen om het leven gekomen, en ontstond een van de ergste humanitaire crises ter wereld. Het Wereldvoedselprogramma van de Verenigde Naties meldde eerder dit jaar dat zo'n 50.000 mensen te lijden hebben onder een gebrek aan voedsel, en voor nog eens 5 miljoen mensen dreigt ook een voedseltekort.

De VN schat in dat naast de meer dan 130.000 directe slachtoffers er nog eens 131.000 mensen zijn omgekomen door indirecte gevolgen, zoals te weinig voedsel en slechte gezondheidsvoorzieningen. Tachtig procent van de bevolking is aangewezen op internationale hulp, zegt de VN.

De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Blinken sprak afgelopen vrijdag met zijn collega-minister uit buurland Oman. In dat gesprek werd nogmaals het belang van een staakt-het-vuren benadrukt, om een einde te maken aan het geweld en de onmenselijke omstandigheden, aldus de Amerikanen.