'Het Namenmonument maakt de massaliteit van de moord op de Joden zichtbaar'

Aan de zijkant van het monument is de Duizendnamenwand gemaakt met lange rijen lege bakstenen. De wand is bedoeld voor onbekende slachtoffers en voor namen die op een later moment nog worden aangedragen.

Volgens auteur en kunsthistoricus Wim de Wagt is het Namenmonument uniek in de wereld. Hij schreef het boek 500 meter namen - De Holocaust en de pijn van de herinnering over de ontstaansgeschiedenis ervan.

"Het is een bijzonder origineel ontwerp van Libeskind. Het monument laat in één oogopslag de omvang van de moord op de Nederlandse Joden zien. 102.162 stenen met namen tonen de massaliteit van wat er is gebeurd, maar ook de individualiteit van al die slachtoffers. De verhalen van die levens moeten verteld worden, dat is de ziel van het monument."

Jacques Grishaver, die zelf een deel van zijn Joodse familie verloor in de oorlog, nam in 2006 het initiatief voor het Namenmonument. Nadat hij had gezien hoeveel belangstelling er was voor de namenwand in het Nederlandse paviljoen in het voormalige kamp Auschwitz, besloot hij zich in te zetten om in Nederland een monument te realiseren waarop alle Nederlandse slachtoffers van de Holocaust bij naam worden genoemd.