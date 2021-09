Noodverordening onthulling Namenmonument: niet kijken vanaf balkon

In september vorig jaar werd de eerste steen van het monument, dat aan het begin van de Weesperstraat staat, gelegd door een vriendin van Anne Frank. Op elk van de bakstenen staat de naam, geboortedatum en datum van overlijden van een van Nederlandse slachtoffers van de Holocaust. Alle omgekomen 102.000 Joden en 220 Roma en Sinti staan op het monument.

Volgens Krabbé was het de hoogste tijd dat Nederland een dergelijk Holocaustmonument kreeg. "Er is al een klein Namenmonument, in de Hollandsche Schouwburg. Maar daar staan alleen de achternamen van de weggevoerde Joden op. Je weet niet hoeveel personen er achter zo'n naam zitten. Dat zie je op dit monument wel, inclusief leeftijden. Dat is ongelofelijk schokkend. Het wordt zo een meditatieve belevenis die bezinning brengt."

'Zou meteen Urker jongeren rondleiden'

Krabbé reageerde ook op de afschuw over de Urker jongeren die afgelopen weekeinde op straat in nazi-achtige uniformen rondliepen. Op beelden was ook te zien hoe een van de jongeren gekleed in een gevangenisoutfit met Jodenster door de anderen onder schot werd gehouden.

Krabbé zou die jongeren "meteen" rondleiden als hij dat verzoek zou krijgen, zei hij desgevraagd. "Dan kan ik een verhaal vertellen. De onwetendheid vind ik nog erger. Het zou in de algehele opvoeding in ons land zo moeten zijn dat je je hiervan bewust bent. Het is niet iets wat eventjes is gebeurd. Er is een diepe wond gesneden in de Nederlandse bevolking en die is nog lang niet geheeld."

Koning Willem-Alexander onthult zondag het Holocaust Namenmonument in bijzijn van onder anderen demissionair premier Rutte. De NOS zendt de bijeenkomst live uit vanaf 13.30 uur op NPO 1. Na de onthulling wordt er op NOS.nl een special gepubliceerd over het monument.