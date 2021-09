Toeristenvlucht SpaceX terug op aarde

De capsule van de eerste toeristenvlucht door ruimtevaartbedrijf SpaceX is teruggekeerd naar de aarde. De Inspiration4 met vier inzittenden plonsde rond 01.00 uur Nederlandse tijd voor de kust van Florida in de Atlantische Oceaan.

Rond middernacht werd de Resilience-capsule met stuwrakketen richting de aarde gedraaid. Een uur daarna werd de landing ingezet, waarbij de buitenkant van de capsule door de wrijving met de atmosfeer verhitte tot 2000 graden Celsius. Op ruim 5 kilometer hoogte gingen de parachutes open om de capsule af te remmen.

Om 01.07 uur was op livebeelden te zien hoe de Resilience in het water terechtkwam voor de splashdown. De bemanning werd daarop via een radioverbinding welkom terug geheten op aarde. "Het was me het ritje wel", reageerde miljardair Jared Isaacman, die de ruimtevlucht had betaald. Een klein uur later was de drijvende capsule op een schip getakeld en kon de bemanning uitstappen.