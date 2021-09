Treinverkeer landelijk plat door communicatieproblemen verkeersleiding

Het treinverkeer in Nederland ligt plat door een telefoniestoring bij ProRail. Er is geen communicatie mogelijk tussen de verkeersleiding van ProRail en de machinisten in de treinen. Het treinverkeer is daarom uit veiligheidsoverwegingen stilgelegd om ongelukken te voorkomen.

Stilstand

Een woordvoerder van NS zegt dat de treinen gecontroleerd tot stilstand zijn gebracht op het eerstvolgende station. Hij bevestigt dat alle NS-treinen in Nederland stilstaan. Ook reizigers van andere vervoerders melden problemen met hun trein.

Eind mei had ProRail ook te maken met problemen in het telefoonsysteem. De problemen werden toen veroorzaakt door een storing in het GSM-R-netwerk.