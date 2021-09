'Verboden zone' Tsjernobyl wordt opnieuw in kaart gebracht

35 jaar na de kernramp in Tsjernobyl brengen specialisten uit Oekraïne en Duitsland de radioactiviteit in de 'verboden zone' opnieuw in kaart. Een volledige meting zoals deze werd in de jaren 80 voor het laatst uitgevoerd.

De verboden zone rond de kerncentrale is meer dan 2500 vierkante kilometer groot. Met twee helikopters en drones meten deskundigen vanaf honderd meter hoogte de straling. Dichterbij kunnen ze niet, omdat het stralingsniveau direct boven de sarcofaag, die de kernreactor omhult, nog altijd gevaarlijk hoog is.

De werkzaamheden duren tot en met vrijdag. De resultaten worden gepresenteerd op een conferentie in april 2022.

Nog altijd onbewoonbaar

De kernreactor in Tsjernobyl ontplofte in april 1986 als gevolg van een verkeerd uitgevoerde test: door fouten ontstond een overreactie. Er brak brand uit waarna een radioactieve wolk grote gebieden in de Sovjetrepublieken Oekraïne, Rusland en Wit-Rusland trof. Tienduizenden inwoners van de nabijgelegen stad Pripjat werden geëvacueerd en het gebied rond de radioactieve ruïne afgesloten.

Het gebied is officieel nog altijd onbewoonbaar, maar Oekraïne wil meer economisch gebruikmaken van de regio. Zo is het toegankelijk voor toeristen en zou het land graag zien dat het gebied wordt opgenomen op de Unesco-Werelderfgoedlijst.