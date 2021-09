Landsadvocaat wil boeren die te veel uitstoten vergunning afnemen

De landsadvocaat vindt dat de vergunningen moeten worden ingetrokken van boeren die in de buurt van natuurgebieden te veel stikstof uitstoten. Dat schrijft hij in een advies aan het ministerie van Landbouw, meldt het AD, dat het heeft ingezien. Het ministerie bevestigt aan de NOS dat het advies op tafel ligt, maar benadrukt dat er ook andere opties zijn.

Als de vergunning van een veehouder wordt ingetrokken, moet die vrijwel meteen stoppen. De maatregel gaat verder dan bijvoorbeeld onteigening, waarbij het jaren kan duren voordat een bedrijf wordt opgeheven. Juist vanwege het snelle resultaat vindt landsadvocaat Hans Besselink dat zijn optie moet worden meegenomen, schrijft het AD.

Hij stelt in zijn advies dat er grote spoed nodig is, omdat er op sommige plekken snel weer vergunningen afgegeven moeten worden voor de bouw van huizen en wegen. "Naar mijn mening is het dan ook onontkoombaar om ook al direct in te zetten op niet-vrijwillige beëindiging van piekbelasters."

'Exercitie loopt nog'

Een woordvoerder van demissionair minister Schouten zegt dat het ministerie in kaart brengt welke stappen mogelijk zijn in de verdere stikstofaanpak. Van het advies van de landsadvocaat "nemen we kennis". Vorige week werd bekend dat het Planbureau voor de Leefomgeving twee plannen heeft geanalyseerd om boeren die niet vrijwillig meewerken, te onteigenen of te verplaatsen.

Het ministerie benadrukte toen dat het om plannen gaat en dat er door dit demissionaire kabinet geen besluiten worden genomen. Nu reageert het ook: "Deze exercitie loopt nog. In de gebiedsgerichte aanpak kijken we met de betrokken partijen wat nodig en mogelijk is in overbelaste natuurgebieden. Verplichtende maatregelen, als nodig, zijn daarin altijd het sluitstuk van een proces."

Land- en tuinbouworganisatie LTO Nederland noemt het intrekken van vergunningen van boeren "schandalig" en wil er met de Nederlandse boeren alles aan doen om deze "schending van de rechten" aan te vechten. "Als er ooit een reden is geweest om als sector verenigd te zijn, demonstrerend, lobbyend of richting het publiek, dan is het nu wel", zegt voorzitter Van der Tak.

Bij RTV Drenthe zegt voorzitter Bruins van LTO Noord dat het on-Nederlands is "om rechtmatig verkregen vergunningen in te trekken". Hij is "enorm woest" over het voorstel. "Het wordt steeds gekker."