Kabinetsplannen onteigening bevatten grote verschillen, materiaal voor formatie

'Geen landjepik'

Boerenorganisaties reageerden vandaag zeer kritisch op de plannen. "Wij zien er niks in, we hebben zelf plannen ingediend", zei voorzitter Sjaak van der Tak van Land- en Tuinbouw Organisatie Nederland (LTO) vanochtend. "We willen geen landjepik. We zijn tegen dwang en we zijn uiteraard voor een vrijwillige lijn."

Agractie noemt gedwongen verkoop "onacceptabel" en spreekt van proefballonnetjes.

Experts: duurdere scenario haalbaarder

Deskundigen aan wie de NOS het PBL-rapport vandaag voorlegde, noemen het duurdere scenario haalbaarder dan het goedkopere. "Het grote verschil tussen de plannen is dat bij de duurdere variant alle grond wordt opgekocht, bij de andere niet", zegt advocaat Joske Hagelaars, die bij advocatenkantoor Dirkzwager is gespecialiseerd in onteigeningsrecht. "Dan verdwijnen alleen de stallen en productierechten. De kans bestaat dat als je voor B kiest, de rechter - die oordeelt over de onteigening - zal constateren dat de grond minder waard wordt en dat je dan dus toch veel meer vergoedingen moet betalen dan is begroot."

Ook is er een verschil in wie wordt geraakt, zegt hij. "In de eerste optie zijn vooral melkveehouders de klos, dat zijn de boeren met de meeste grond. Bij variant B raakt het eigenlijk álle boeren." Volgens hem zal die laatste variant "desastreus" zijn voor agrariërs. "In feite zeg je daarmee: los het zelf maar op."