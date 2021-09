Iran laat geheugenkaarten in camera's vervangen op nucleaire locaties

Internationale inspecteurs mogen nieuwe geheugenkaarten installeren in bewakingscamera's op nucleaire complexen in Iran om daar te blijven filmen. Daar heeft Iran vandaag mee ingestemd.

Mohammad Eslami, de baas van het Iraanse nucleaire programma, bevestigde dit na een gisteren aangekondigde ontmoeting in Teheran met Rafael Grossi, de baas van het Internationaal Atoomenergieagentschap IAEA. Grossi was naar Iran afgereisd om kwesties als nucleaire inspecties en wederzijdse samenwerking met Iran te bespreken.

Uit een uitgelekt rapport van het IAEA bleek vorige week dat Iran zijn voorraad verrijkt uranium aanzienlijk vergroot heeft. De atoomwaakhond van de VN schreef ook dat het steeds moeilijker wordt om te achterhalen in hoeverre Iran de afspraken uit het atoomakkoord van 2015 nakomt. Sinds februari laat het land geen IAEA-inspecteurs meer toe.

Grossi sprak na zijn gesprek met Eslami van een "zeer constructief resultaat", meldt persbureau AP. "Het is voor ons onmisbaar om de IAEA en de wereld de nodige garantie en informatie te geven dat alles in orde is."

Confrontatie afgewend

Eslami kondigde aan dat Grossi snel weer naar Iran terugkeert om met functionarissen te praten. Over de inhoud van die gesprekken weidde hij niet uit. Ook blijft onduidelijk of Iran kopieën van oudere opnames gaat vrijgeven. Nadat zowel de VS als Iran uit het atoomakkoord was gestapt, zijn die opnames niet door Iran gedeeld met de IAEA.

Eslami bevestigde ook dat Iran aanwezig zal zijn bij de IAEA-bestuursvergadering volgende week in Wenen. Met de Iraanse toezeggingen van vandaag lijkt een confrontatie op die nucleaire raad, waarbij afgevaardigden van 35 westerse landen aanwezig zullen zijn, te zijn afgewend.

Ook de Israëlische premier Naftali Bennett drong er onlangs op aan de inspecties van Iraanse nucleaire complexen snel op te pakken. "Je moet het inspecteren van locaties niet opgeven en de belangrijkste boodschap is dat er een tijdslimiet moet zijn. We moeten een duidelijke deadline stellen die zegt: tot hier", zei hij.