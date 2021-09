Atoomwaakhond VN in gesprek met Iran voorafgaand aan top met het Westen

In 2018 trok de VS zich eenzijdig terug uit het akkoord. Iran zou volgens de toenmalige Amerikaanse president Donald Trump ondanks het akkoord zijn doorgegaan met het ontwikkelen van kernwapens. De VS schroefde vervolgens de sancties weer op. Iran trok zich vorig jaar ook volledig terug uit het akkoord, nadat de VS de Iraanse generaal Qassem Soleimani in Bagdad had geliquideerd. Overigens heeft de Amerikaanse president Biden laten weten onder voorwaarden bereid te zijn zich weer aan te sluiten bij de Iran-deal.

Afgelopen week kwam in een uitgelekt kwartaalbericht van het IAEA naar buiten dat het steeds moeilijker wordt om te achterhalen in hoeverre Iran de afspraken uit het atoomakkoord van 2015 nakomt. Sinds februari had het land geen IAEA-inspecteurs meer toegelaten. Ook zou Iran zijn voorraad verrijkt uranium vergroot hebben.

Zorgen in Israël

De ontwikkelingen in Iran worden ook in Israël nauwlettend in de gaten gehouden. De Israëlische minister Yair Lapid van Buitenlandse Zaken zei onlangs dat de wereld moet voorkomen dat Iran nucleaire kernwapens kan ontwikkelen, "ongeacht de prijs". "Als de wereld het niet doet, behoudt Israël het recht om zelf te handelen", zei Lapid.