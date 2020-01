Wie was de gedode Iraanse generaal Soleimani?

Elke Iraniër kende zijn naam, hij genoot ongekende populariteit in buurland Irak en was gevreesd onder zijn tegenstanders. Vannacht is de Iraanse generaal Soleimani (62) geliquideerd tijdens Amerikaanse raketaanvallen in Irak. Wie was deze legerleider?

Qassim Soleimani stond sinds 1998 aan het hoofd van de Quds-brigade. Dat is een elite-eenheid binnen de Iraanse Revolutionaire Garde die de opdracht heeft om de buitenlandse invloed van Iran te vergroten.

De Amerikanen was hij een doorn in het oog. Volgens de VS heeft Soleimani bijvoorbeeld zijn goedkeuring gegeven voor de aanval op de Amerikaanse ambassade in Irak van afgelopen woensdag. "Overal waar je Iraanse bemoeienis ziet, zie je Soleimani opduiken", zei een Amerikaanse generaal in 2018 tegen CNN.

En dat beeld klopt grotendeels, zegt Iran-deskundige Peyman Jafari. "Hij was invloedrijk en smeedde bondgenootschappen en netwerken in Syrië, Libanon en Irak. Met zijn troepen heeft hij bijvoorbeeld de Syrische dictator Assad aan de macht gehouden en hij heeft de opmars van IS in Irak gestopt."