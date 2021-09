Surinaamse president: met slavernij-excuses Amsterdam is een eerste stap gezet

De excuses van burgemeester Halsema over het slavernijverleden van Amsterdam zijn zeer goed ontvangen in Suriname. Dat vertelde de Surinaamse president Chan Santokhi in het radioprogramma Met het Oog op Morgen. De president is deze week op werkbezoek in Nederland

"In ieder geval is het proces gestart in Nederland en dat heb ik ook benadrukt in mijn toespraak aan de Tweede en Eerste Kamer. Dat de burgemeester van Amsterdam daarin de lead heeft genomen, is een goed signaal geweest", zei Santokhi. "Het is een proces en natuurlijk hopen we dat dat proces ook wordt voortgezet naar andere burgemeesters en naar het totale regeringsniveau."

Santokhi noemt het belangrijk om "op een volwassen wijze met het verleden om te gaan". "Er ligt een hele grote geschiedenis waar verschillende generaties betrokken bij zijn geweest. We zijn een nieuwe generatie, we zijn de nieuwe leiders en we moeten op een verantwoorde wijze hiermee omgaan."