President Santokhi wil banden met Surinaamse gemeenschap in Nederland aanhalen

Programmamaker Guilly Koster interviewde Santokhi voorafgaand aan zijn presidentschap tijdens zijn bezoek aan het Kwaku Festival in Amsterdam. Koster volgt de politiek in zijn geboorteland. "Het gaat daar economisch nog niet goed en er heerst teleurstelling, maar je moet het natuurlijk de tijd geven. Ik maak me wel zorgen over de etnische component, die weer is opgelaaid in Suriname sinds het aantreden van Santokhi. Zo is het Santokhi bijvoorbeeld tot nu toe niet gelukt om zijn partij, de VHP, van een traditionele Hindoestaanse partij te hervormen tot een echte nationale Surinaamse partij."

Volgens Koster is dat niet onopgemerkt gebleven bij een grote groep Afro-Surinamers. "Net als vroeger bestaat het personeel op de departementen van de ministeries weer uit dezelfde etnische groep als de desbetreffende minister en politieke partij. Ik had gehoopt dat hij die hervormingen echt zou doorvoeren, maar ik merk dat eerlijk gezegd nog niet."

'Niet aan de zijlijn zitten'

Santokhi hamert er in zijn optredens in Nederland wel op dat hij sterke banden wil met de gehele Surinaamse diaspora in Nederland. In een toespraak in zalencentrum Opera in Den Haag, voorafgaand aan het officiële programma, riep Santokhi de diasporagemeenschap maandagavond op om "niet aan de zijlijn te zitten, maar betrokken te raken bij Suriname".

Raisa Ghazi is ervan overtuigd dat tijdens het bezoek van Santokhi dan ook concrete afspraken worden gemaakt over het stimuleren van Surinaamse-Nederlanders om zaken te doen in Suriname. Zo beloofde Santokhi tijdens zijn verkiezingscampagne te werken aan het visumvrij reizen voor Nederland.

"Het zou fijn zijn als het in de toekomst mogelijk is om met je Nederlandse nationaliteit in Suriname te werken. Daarmee maak je het land nog aantrekkelijker voor ondernemers. Het zou ook goed zijn als het de Surinaamse overheid tijdens dit bezoek lukt om nieuwe investeringen aan te trekken vanuit de diaspora", aldus Ghazi.