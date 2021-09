VVD wilde best formatiegesprekken met links, CDA echt niet

Op diezelfde dag hoort de NOS dat het fusieplan gezien wordt als een serieuze optie. VVD en D66 spreken erover met de informateur. De NOS brengt het als groot nieuws. De linkse partijen zijn 'not amused'. Overvallen door de berichtgeving begint daar het verzet tegen de beeldvorming. Fuseren "omdat rechts dat wil", daarvan kan natuurlijk geen sprake zijn. Als de achterbannen dat maar weten.

Het is een streep door de rekening van PvdA en GroenLinks. Zij zijn de regie kwijt over het zelf bekendmaken van hun plan voor een hechte samenwerking. Dat terwijl het bij de PvdA-fractie al gevoelig lag. Eén fractievoorzitter die het boegbeeld moet zijn van twee partijen? Kamerleden die hun portefeuilles en dus invloed moeten delen met een ander? Bij de PvdA mengen oudgedienden als oud-partijvoorzitter Hans Spekman en oud-Kamerlid Adri Duivesteijn zich onmiddellijk in de discussie. "Het einde van de PvdA is ingezet", zegt Duivesteijn.

Noodgedwongen trommelen Ploumen en Klaver op vrijdag 20 augustus de parlementaire pers op om te vertellen dat ze tijdens de formatie als één team gaan opereren. Ze wilden hun plannen eigenlijk in alle rust pas een week later ontvouwen. "Een bijzondere stap", noemt Klaver de samenwerking tijdens het persmomentje in de gang van Den Haag Centraal. Maar een fusie is het niet. Ze gaan veel minder ver dan VVD en D66 dachten.