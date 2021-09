Rutte bij herdenking 9/11: niet toegeven aan cynisme en fatalisme

Premier Rutte vindt dat de gebeurtenissen in Afghanistan van de afgelopen tijd aanleiding zijn om in de strijd tegen het terrorisme lessen voor de toekomst te trekken. Volgens hem zijn in Afghanistan successen geboekt, maar zijn ook veel "ambities onmogelijk gebleken en doet dat pijn".

"Maar het laatste wat we moeten doen is toegeven aan cynisme en fatalisme", zei hij in de Grote Kerk in Den Haag. De demissionaire premier sprak daar op een bijeenkomst ter herdenking van de aanslagen van 11 september 2001 in de Verenigde Staten, morgen twintig jaar geleden.

De herinnering aan die dag is nog vers, zegt Rutte: