Geen raketten, wel mensen in beschermende pakken bij parade Noord-Korea

Kim Jong-un was aanwezig bij de parade, maar hield voor zover bekend geen toespraak. Wat opviel was dat de dictator er minder lijvig uitzag dan bij de vorige optochten.

In juni kwam er iets over het gewichtsverlies van Kim naar buiten via de streng gecensureerde Noord-Koreaanse staatstelevisie. In een reportage werd erkend dat de dictator een paar jasjes heeft uitgetrokken. De oorzaak van het gewichtsverlies kwam niet ter sprake.

"Het blijft speculeren", zegt Den Daas. "Is hij op dieet, heeft hij een maagverkleining gehad of kampt hij met gezondheidsproblemen? Het kan ook een signaal zijn naar de bevolking dat ook hij door voedseltekorten de broekriem moet aantrekken."

Noord-Korea niet naar Spelen

Gisteren werd bekend dat Noord-Korea ontbreekt bij de Winterspelen in 2022 in Peking. Het land is door het Internationaal Olympisch Comité tot eind 2022 geschorst, omdat het besloot weg te blijven bij de Zomerspelen in Tokio. Noord-Korea vond het naar eigen zeggen vanwege corona geen goed idee om naar Japan af te reizen.