Uitzonderlijk bericht staats-tv Noord-Korea: 'Kim uitgemergeld'

In een opvallende reportage heeft de Noord-Koreaanse staatstelevisie het recente gewichtsverlies van dictator Kim Jong-un erkend. Op de streng gecensureerde zender kwam een gesprek voorbij met een burger die zei zich zorgen te maken.

"Het hele volk is diepbedroefd onze gerespecteerde secretaris-generaal zo uitgemergeld te zien", zei de man op straat in reactie op beelden van Kim. "Iedereen zegt de ogen vol tranen te hebben."

Toen de Noord-Koreaanse televisie begin juni beelden van Kim toonde na een maand afwezigheid, viel het buitenstaanders al op dat de doorgaans lijvige leider flink is afgevallen. In Zuid-Korea werd gespeculeerd dat hij van zijn gewicht van 140 kilo misschien 10 tot 20 kilo was kwijtgeraakt.

Dat ook de Noord-Koreaanse televisie nu ingaat op de vermagering van de leider is opvallend: speculatie over Kims gezondheid is populair onder tegenstanders, maar wordt in het land zelf niet getolereerd.

Ziek? Dieet? Hongernood?

De staatszender zei evenwel niks over waarom Kim is afgevallen. Het is dus onduidelijk of hij een slopende ziekte onder de leden heeft, of gewoon heeft besloten dat hij wilde afvallen.

Korea-kenners redeneren dat de staatstelevisie de verandering wel moest benoemen omdat Kims verschijning nogal is veranderd. Mogelijk zal de spreekbuis van de partij een verband willen leggen met de hongersnood in het land, als bewijs dat zelfs de leider de broekriem moet aanhalen.