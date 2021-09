Friese Statenfracties verontwaardigd over gaswinning onder Waddenzee

Zes partijen in de Provinciale Staten in Friesland zijn verontwaardigd over de vergunning die de NAM heeft gekregen voor gaswinning onder de Waddenzee. Regionale en lokale overheden hebben zich al eerder uitgesproken tegen de plannen. De Waddenvereniging is woedend.

De Partij voor de Arbeid, FNP, GroenLinks, SP, D66 en de Partij voor de Dieren vinden het scheef dat er gas geboord mag worden tussen Ternaard en Ameland, terwijl duidelijk is dat we moeten stoppen met fossiele brandstoffen vanwege de klimaatverandering.

"Er gaat gas worden gewonnen onder de Waddenzee, terwijl die de kraamkamer is van veel broed- en trekvogels." Volgens de partijen komen de vogels in de problemen door de gevolgen van gaswinning. Door gaswinning daalt de bodem, waardoor minder zandplaten droog komen te liggen.

Op dit kaartje zie je waar de Ternaard-gasbel ligt en wat de voorlopige plannen zijn: