Ministerie is voor gasboring bij Ternaard, Waddenvereniging woedend

De Waddenvereniging en GroenLinks zijn verbolgen dat het ministerie van Economische Zaken en Klimaat voorstander is van gasboringen in de Waddenzee bij Ternaard. Over dat plan heeft het ministerie een voorlopig bestemmingsbesluit gepubliceerd.

Als het plan definitief wordt goedgekeurd, kan er ten noorden van het Friese dorp van 2023 tot en met 2037 gas worden gewonnen. Volgens de Waddenvereniging zou dat desastreus uitpakken voor flora en fauna. De natuurorganisatie overweegt naar de rechter te stappen.

'Ondiepe zee is belangrijk'

Woordvoerder Frank Petersen wijst op de combinatie van bodemdaling door gaswinning en het stijgende waterpeil in zee door klimaatverandering. Hij vreest dat op die manier steeds minder wad droog komt te liggen bij eb. "Terwijl die ondiepe zee juist zo belangrijk is voor bijvoorbeeld vogels om met hun snavels eten te kunnen zoeken."

Bij het ministerie van Economische Zaken van verantwoordelijk demissionair minister Blok en het Staatstoezicht op de Mijnen was niemand bereikbaar voor commentaar. In de voorlopige vergunningsaanvraag staat dat er een jaarlijkse gaswinningsquotum komt om bodemdaling te beperken. De minister heeft een reeks voorwaarden opgesteld waaraan de gaswinning moet voldoen.

Op dit kaartje zie je waar de Ternaard-gasbel ligt en wat de voorlopige plannen zijn: