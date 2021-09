'Grenfell Tower in Londen vormt gevaar voor omgeving en wordt gesloopt'

De in 2017 uitgebrande Grenfell Tower wordt gesloopt, meldt de Britse krant The Times op basis van bronnen binnen de overheid. Volgens de krant is dat een voldongen feit. De beslissing wordt genomen na een advies van bouwkundigen, die zeggen dat het gebouw een gevaar vormt voor de omgeving.

In de buurt van het gebouw ligt onder meer een school met 1200 leerlingen die in het bijzonder gevaar zou lopen. Nabestaanden van de ramp waarbij 72 mensen omkwamen reageren onthutst op het voornemen. Er is hun beloofd dat er geen beslissing genomen zou worden over wat er met het gebouw gebeurt zonder dat zij geconsulteerd worden.

Een groep nabestaanden zegt in een verklaring dat daar tot nu toe maar zeer beperkt sprake van is: "De overheid heeft met minder dan tien nabestaanden en overlevenden gesproken over deze kwestie. Hoe kan de toren gesloopt worden zonder dat het juridische proces is afgerond, als geen rechter kan garanderen dat dat geen gevolgen heeft voor strafvervolging in de toekomst?"

Bekijk ook deze video over de jarenlange nasleep van de ramp in de Grenfell Tower: