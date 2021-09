Tweede Formule 1-dag: 'Beheersbaarheid en doorstroom gingen beter', maar ook kritiek

De uitloop van de Formule 1-fans is vandaag rustig verlopen, zegt de NS. Om 19.30 uur waren 20.000 bezoekers uit Zandvoort vertrokken. De vervoerder is tevreden over het verloop van de dag. "Vanaf 16.30 uur kwam de reizigersstroom op gang en die ging gestaag door", aldus de woordvoerder, die verder sprak van een goede sfeer.

De gemeente Zandvoort riep kort na de afloop van de kwalificatie bezoekers op om nog naar de boulevard of het strand te gaan. Door groepen bezoekers later te laten vertrekken, moest de drukte worden verspreid.

Zo zag de weg richting het circuit er vandaag uit: