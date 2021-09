Meerderheid werkgevers wil weten of medewerkers gevaccineerd zijn

70 procent van de werkgevers wil kunnen controleren of medewerkers zijn gevaccineerd, meldt werkgeversvereniging AWVN na een ledenonderzoek. De meerderheid van de ondervraagde werkgevers maakt zich zorgen over de veiligheid van medewerkers nu steeds meer mensen naar kantoor of werkplek terugkeren.

De belangenvereniging wil dat er tijdelijke wetgeving komt zodat het in bepaalde omstandigheden en functies is toegestaan om naar de vaccinatiestatus van medewerkers te vragen.

Gisteren pleitten ook werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland ervoor dat bedrijven moeten kunnen zien of personeel is gevaccineerd, negatief is getest of is hersteld van corona. Dat is volgens hen nodig om werkplekken veiliger te maken.

Veiligheid en privacy

Aan het AWVN-onderzoek deden 603 werkgevers mee, vooral middelgrote en grote bedrijven. Die zeggen zich in een spagaat tussen veiligheid en privacy te bevinden als het gaat om de vaccinatie van hun werknemers. Aan de ene kant zijn ze verplicht een veilige werkomgeving te bieden, maar tegelijkertijd mogen ze in de huidige regels niet vragen naar de vaccinatiestatus van hun werknemers. "Hoe kunnen we onze klanten beschermen als we niets mogen weten over onze eigen medewerkers?", zegt een van de ondervraagde werkgevers.

Het gaat met name om sectoren waarbij mensen dicht op elkaar werken, zoals productie- en bouwlocaties, of waar gezondheidsrisico's groter zijn, in de zorg. De werkgeversvereniging wil onderzoeken of op die plekken de CoronaCheck-app kan worden ingezet.

Sommige bedrijven nemen voortouw

Afgelopen week maakte autobedrijf Leaseplan al bekend dat alleen volledig gevaccineerde werknemers welkom zijn om terug te keren naar kantoor. Het is daarmee het eerste bedrijf in Nederland dat met zo'n expliciet verzoek komt. Amerikaanse bedrijven zoals Facebook, Google en Netflix voerden enkele weken eerder al zo'n vaccinatieplicht voor medewerkers die op kantoor willen werken in.

Ook de grootste branchevereniging in de ouderenzorg wil dat in de instellingen bekend wordt welke zorgmedewerkers tegen covid-19 zijn gevaccineerd en welke niet. De Nederlandsche Bank gaat het personeel verzoeken om, als ze niet gevaccineerd zijn, een zelftest te doen voordat ze naar kantoor komen, al kan en zal de bank daar niet op controleren.

'Iemand hoeft geen antwoord te geven'

Ook werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland zijn begonnen met een campagne om werkgevers en medewerkers te wijzen op het belang van vaccineren. Zij willen dat werkgevers de mogelijkheid krijgen om werknemers die er voor kiezen zich niet te laten prikken, verplicht thuis te laten werken of hen bij binnenkomst te testen.

Demissionair minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge reageerde daar gisteren op. "Stel de vraag, maar weet dat mensen geen antwoord hoeven te geven", zei hij. De Jonge zegt vooralsnog niet van plan te zijn om werkgevers meer mogelijkheden te geven voor toegang tot 'corona-informatie' van personeel.