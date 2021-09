Pensioenfondsen en de dilemma's van beleggen in 'fossiel': rendement telt ook

Het eerste grote pensioenfonds van Nederland stopt met investeren in fossiele brandstoffen. Het fonds voor werknemers in de metaal en technologie, PME, kondigde dat gisterochtend aan. PME is niet het enige pensioenfonds dat worstelt met zijn betrokkenheid in die sector. Waarom? En heeft dat invloed op de pensioenopbrengsten?

Tim van Werkhoven werkt bij chipmachinefabrikant ASML en bouwt zijn pensioen op bij PME. "Het draait niet alleen om geld. Als ik financieel een goede toekomst heb, maar we hebben te kampen met hittegolven en overstromingen, werkt dat niet. Een goed pensioen is dat ik ervan kan genieten."

Daarom overhandigde Van Werkhoven deze zomer samen met collega's van Green ASML en Young NXP een petitie aan PME, namens 600 medeondertekenaars. Daarin pleitten ze er onder meer voor om te stoppen met fossiele beleggingen.

Dat sentiment van Van Werkhoven wordt breed gedeeld in Nederland. Een ruime meerderheid van deelnemers in pensioenfondsen wil dat er duurzaam belegd wordt. En ruim de helft van de groep van 50- tot 65-jarigen is om bereid genoegen te nemen met 1 procent minder rendement, mits er duurzaam belegd wordt.

Rendement ook belangrijk

Pensioenfondsen letten op wat deelnemers willen. Marike Knoef, hoogleraar Pensioen en Economie aan de Universiteit Leiden: "Mensen die pensioen opbouwen bij een fonds kunnen niet zelf kiezen waar hun pensioengeld in belegd wordt en daar kunnen ze best boos over worden. Dus luisteren pensioenfondsen daar steeds meer naar."

ASML'er Van Werkhoven is blij met de stap van PME. "We zijn trots dat ons fonds de eerste is, maar ze zijn nog niet klaar." Zo wil hij dat PME ook de rest van het vermogen investeert in verantwoorde bedrijven en transparant is over de contacten die ze met bedrijven hebben om te vergroenen.

En om aan dat soort oproepen gehoor te geven zijn de fondsen hun strategie aan het aanpassen. Knoef: "Veel fondsen zijn echt bezig met duurzaam beleggen, bij iedereen heeft het de aandacht. Maar rendement is ook belangrijk. We willen allemaal een goed pensioen." De fossiele industrie heeft voor pensioenen decennialang mooie rendementen opgeleverd.

Geen glazen bol

PME zegt dat stoppen met beleggingen in 'fossiel' niet ten koste gaat van het rendement. Maar volgens Mathijs van Dijk, hoogleraar Finance aan Rotterdam School of Management, weten we dat niet. "Er gaat nog wel eens rond dat duurzame beleggingen goed zijn voor de portemonnee, maar onderzoek geeft geen uitsluitsel. En resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst."