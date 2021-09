PME verkoopt als eerste grote pensioenfonds alle fossiele beleggingen

Pensioenfonds PME heeft als eerste grote pensioenfonds alle fossiele beleggingen verkocht. Het fonds voor de metaal- en technologische industrie beheert in totaal 62 miljard euro. Onder anderen werknemers van ASML en NXP bouwen er pensioen op.

Gister bleek al dat het pensioenfonds voor de horeca en catering, fossiele beleggingen in rap tempo aan het verkopen is. PME is nu de eerste van de grotere fondsen. "Het afgelopen jaar concludeerden we: het gaat gewoon niet hard genoeg", zegt Eric Uijen, voorzitter van het uitvoerend bestuur van PME in het NOS Radio 1 Journaal. "De energietransitie moet sneller en we wilden echt een impuls geven."

Gedurende de zomer is alles verkocht. De 1,2 miljard euro die vrijkomt wordt de komende jaren belegd in zonneparken, windparken, waterkracht en initiatieven om energie te besparen.

'Geen invloed op pensioenen'

Het argument dat in fossiele energiebedrijven blijven zitten beter is voor het rendement, gaat volgens Uijen niet meer op. "We gaan ervan uit dat deze stap geen invloed heeft op de hoogte van pensioenen. Sterker nog, de risico's nemen alleen maar toe in oude energie, althans ik hoop dat het oude energie is."

Vrijwel elk pensioenfonds van omvang is met dit vraagstuk bezig, denkt Uijen. "Dat wij nu toevallig een van de eerste zijn, dat is aardig, maar het gaat natuurlijk om de grote beweging. We moeten de investeringen in de fossiele energie verleggen naar nieuwe energie. Ik hoop dat dat nadenken bij al die instellingen tot resultaten gaat leiden."