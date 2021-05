Pensioenfonds Zorg en Welzijn steunt kritische aandeelhouders van Shell

Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW) zal morgen op de aandeelhoudersvergadering van Shell voor het eerst tegen het duurzaamheidsplan van de oliegigant stemmen.

Ook zal het pensioenfonds juist voor de klimaatresolutie stemmen van de Nederlandse activistische aandeelhoudersgroep Follow This, die vindt dat Shell de CO2-uitstoot sneller moet verminderen. Dat bevestigt PFZW na berichtgeving van NRC.

"We zijn erg tevreden dat Shell zegt dat ze in 2050 CO2-neutraal willen zijn, maar de weg ernaartoe vinden we niet ambitieus en geloofwaardig genoeg", aldus een woordvoerder van PFZW. "De komende jaren blijft Shell flink leunen op olie en gas en dat wil het bedrijf compenseren door bijvoorbeeld bossen te planten. Maar als je naar fossielvrij wil, moet je vaart maken richting hernieuwbare energie. Dan is compenseren niet voldoende."

'Enorm goed signaal'

In 2019 steunde 6 procent van de Shell-aandeelhouders Follow This, in 2020 steeg dat naar 14 procent. Daaronder waren grote Nederlandse beleggers als Aegon, NN Investment Partners, Actiam en metaalpensioenfondsen PME en PMT.

De actiegroep is blij dat daar nu de steun van PFZW bij komt. "Dit is een enorm goed signaal naar Shell", zegt Mark van Baal van Follow This. "Bijna alle grote Nederlandse beleggers zeggen nu dat ze geen genoegen nemen met vage plannen voor 2050."