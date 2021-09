Dutch Grand Prix en Zandvoort tevreden over eerste Formule 1-dag

Maar de horecabranche en festivalorganisatie ID&T hopen dat de drukte een voorbode is voor wat er weer mag in de andere branches. "We gunnen het de F1-organisatie, Zandvoort en de fans van harte", aldus KHN tegen persbureau ANP. "Maar voor veel ondernemers voelt het als meten met twee maten. De ongelijkheid tussen de sectoren moet worden opgeheven."

Ritty van Straalen, ceo van ID&T, noemde het "fantastisch dat zulke aantallen mensen weer kunnen". Volgens hem geeft dat hoop voor de entertainmentsector. "Mooi om zo veel mensen bij elkaar te zien die zich zichtbaar verheugen op iets dat ze met elkaar gaan beleven."

Eerste reactie prins Bernhard

Het doorgaan van de grand prix, terwijl festivals met veel bezoekers zijn afgeblazen, heeft ook de afgelopen weken al geleid tot verontwaardiging in de entertainmentbranche. Vooral prins Bernhard, mede-eigenaar van het circuit, kreeg veel kritiek, ook omdat namens hem muzikanten werden uitgenodigd voor een optreden in Zandvoort zonder dat daar betaling tegenover staat.

Bij Ziggo Sport reageerde de prins voor het eerst zelf op het feit dat er kritiek is, maar hij ging er niet inhoudelijk op in. Bernhard, met mondneusmasker alleen over zijn mond, zei dat er vooral een heleboel mensen voor het doorgaan van de grand prix zijn: "En er zijn soms ook mensen die, ook met een goede reden, ergens tegen zijn. Die krijgen natuurlijk ook een podium. En je ziet nu dat de mensen die voor zijn echt aan het genieten zijn en dat je ook ziet hoe blij ze zijn."