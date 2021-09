600 mensen in beeld voor hulp bij wegkomen uit Afghanistan

Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft op dit moment contact met zo'n 600 mensen over evacuatie uit Afghanistan met Nederlandse hulp.

Het zijn vooral Nederlanders, statushouders en familieleden die in aanmerking komen voor gezinshereniging. Van deze groep zijn er ongeveer vijfhonderd mensen in beeld.

Daarnaast gaat het om twee lokale ambassademedewerkers en zo'n 23 Afghaanse medewerkers van de Europese Unie, de NAVO of de Verenigde Naties, over wie is afgesproken dat ze naar Nederland mogen komen.

Ook zouden 56 Afghanen in aanmerking komen voor evacuatie omdat ze onder de motie vallen van D66-Kamerlid Belhaj. In die motie wordt gevraagd om ook aan bijvoorbeeld Afghaanse koks en bewakers van Nederlandse missies, gerechtelijke medewerkers, chauffeurs, journalisten en medewerkers van Nederlandse ontwikkelingsprojecten hulp te bieden.

Een woordvoerder van Buitenlandse Zaken benadrukt dat het gaat om een "dynamische lijst" met namen, waar ook weer personen van worden afgevoerd en anderen worden toegevoegd.

Belteam

Een belteam van vijftig medewerkers probeert in contact te blijven met deze groep, zegt een woordvoerder van het ministerie, die benadrukt dat evacuaties tot nader order stilliggen.

Demissionair minister Kaag noemde het vandaag "de hoogste prioriteit" om nieuwe evacuaties mogelijk te maken. Ze was de afgelopen dagen in Qatar, Pakistan en Turkije om daarover te praten.

Sinds de machtsovername van de Taliban, namen Nederlandse vliegtuigen meer dan 2500 mensen mee. Van hen hadden 1600 mensen als eindbestemming Nederland. Afgelopen dinsdag kwam er een eind aan de internationale evacuatieoperatie uit Kabul.