Kaag: mogelijk personeel naar Kabul om te helpen bij nieuwe evacuaties

Het ministerie van Buitenlandse Zaken onderzoekt of het medewerkers naar de luchthaven van Kabul kan sturen om te helpen bij nieuwe evacuaties. Dat is onder meer afhankelijk van de veiligheidssituatie op het vliegveld, zei demissionair minister Kaag in Ankara tegen de NOS.

In Afghanistan bevindt zich nog altijd een onbekend aantal Nederlanders die het land uit willen na de machtsovername door de Taliban. Tot voor kort waren er westerse militairen om de evacuaties te begeleiden, maar begin deze week kwam daar een einde aan. Wel hebben Turkije en Qatar aangeboden om de luchthaven in Kabul te gaan beheren en beveiligen.

Kaag noemde het vandaag in de Turkse hoofdstad "de hoogste prioriteit" om nieuwe evacuaties mogelijk te maken. Behalve om Nederlanders gaat het om Afghanen "die wij naar Nederland willen halen", zoals mensen die als tolk hebben gewerkt voor het Nederlandse leger.

Of er daadwerkelijk mensen naar Kabul worden gestuurd om te helpen, staat nog niet vast. "Dat hangt af van hoe ver Turkije en Qatar komen in hun afspraken met de Taliban", aldus Kaag. Maar ook de veiligheid op de luchthaven, waar vorige week een bloedige aanslag werd gepleegd, speelt volgens haar mee.