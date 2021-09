Inwoners Koersk krijgen brief en video's over MH17-onderzoek

Het Joint Investigation Team (JIT), dat het neerhalen van vlucht MH17 onderzoekt, roept inwoners van de Russische stad Koersk op om informatie over het neerhalen van het toestel te delen. Het JIT denkt aan foto's, video's, e-mails en officiële documenten.

De Buk-raket waarmee vlucht MH17 werd neergehaald was afkomstig van de 53ste brigade van het Russische leger uit Koersk. De oproep richt zich dan ook met name op militairen in die plaats.

De oproep, per brief en in video's, staat los van de rechtszaak tegen de vier verdachten die maandag verdergaat. Hij wordt gedaan in het kader van het vervolgonderzoek. Dat is volgens het JIT vergevorderd, maar nog niet compleet.

"We willen weten wie de bemanning van de lanceerinrichting vormde, wat hun opdracht was en van wie die opdracht kwam", zegt Andy Kraag van de Landelijke Recherche. "Ook willen we weten wie besloot dat het wapen in Oekraïne zou worden ingezet. En we willen vooral weten waarom ze dat passagiersvliegtuig neerhaalden."

De brief staat op de de website van het JIT en is ook naar een beperkt aantal postadressen in Koersk gestuurd, zegt een woordvoerder. Hij wordt ook op Russische sociale media verspreid.

Video's

De video's staan op YouTube. In de eerste komt een Nederlandse veteraan aan het woord die veel Russische militairen kent. Hij zegt dat het voor de families van de slachtoffers belangrijk is dat er duidelijkheid komt, net als voor de families van Sovjetmilitairen die in de Tweede Wereldoorlog omkwamen.

De video begint met beelden van de militaire begraafplaats in Leusden waar Sovjetmilitairen liggen: