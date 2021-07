'Russisch stel dat informatie gaf over MH17 moet terug naar Rusland'

Een Russisch stel dat naar Nederland was gevlucht en hier gevoelige informatie gaf over de aanslag op vlucht MH17, wordt teruggestuurd naar Rusland. Dat meldt de Volkskrant na inzage in het dossier van de twee.

De vrouw van het stel deelde de informatie twee jaar na aankomst in Nederland met het Joint Investigation Team (JIT), dat de ramp onderzoekt. Die zou haar op het hart hebben gedrukt om het verhaal niet verder te vertellen. Details over wat voor informatie het gaat meldt de krant niet uit veiligheidsoverwegingen.

Immigratiedienst IND vindt juist dat de vrouw de informatie over MH17 direct na aankomst in Nederland had moeten delen, schrijft de krant. De IND wees de asielaanvraag af en kreeg gelijk bij de rechter. Het koppel verblijft nu illegaal in Nederland, in afwachting van hun uitzetting naar Rusland.

Telefoongesprek

De kwestie begon in juli 2014, toen de vrouw in Rusland bij toeval een telefoongesprek opving over wie in Oost-Oekraïne betrokken waren bij het uit de lucht schieten van vlucht MH17. Een jaar later werden zij en haar vriend ernstig bedreigd en mishandeld door de Russische veiligheidsdienst FSB, schrijft de Volkskrant op basis van hun asieldossier.

Na hun vlucht naar Nederland vertelden ze bij immigratiedienst IND aanvankelijk niets over wat ze wisten over het neerhalen van MH17. Ze zou bang zijn dat hun familie in Rusland door die getuigenis in de problemen zou komen.

Toen hun asielverzoek was afgewezen en het JIT-team een nieuwe getuigenoproep deed, stapte de vrouw in 2018 alsnog naar het Openbaar Ministerie met de MH17-informatie.

Geen officiële getuige

Daar zou ze na drie gesprekken te horen hebben gekregen dat ze niet als officiële getuige zou worden gezien, omdat de gevolgen en de gevaren daarvan niet in verhouding zouden staan tot wat het zou opleveren voor het strafonderzoek. Wel zou de informatie serieus zijn genomen door de rechercheurs.

De immigratiedienst IND was minder onder de indruk. Die organisatie vond het niet logisch dat de FSB achter het stel aan zou zitten en weigerde hen asiel te verlenen. De rechtbank ging daarin mee.

Europees hof

De twee zijn nog niet uitgezet, omdat er vanwege corona op dit moment weinig uitzettingen plaatsvinden. Hun hoop is gevestigd op het beroep dat hun advocaat heeft aangetekend bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens, maar het kan jaren duren voordat daar een beslissing is genomen.

Het Openbaar Ministerie en de IND wil tegenover de Volkskrant niet op de zaak reageren.