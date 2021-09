Staatssecretarissen alsnog weg als Kamerlid

De staatssecretarissen Yesilgöz, Wiersma en Van Weyenberg geven hun Kamerzetel op. In een brief aan Kamervoorzitter Bergkamp verwijzen ze naar het advies van de Raad van State van gisteren.

De drie werden in maart alle drie gekozen in de Tweede Kamer. Toen ze later werden benoemd tot staatssecretaris in het demissionaire kabinet, bleven ze die functies combineren.

Over de vraag of die combinatie grondwettelijk wel mag, ontstond veel discussie. De Kamer vroeg de Raad van State daarop om advies. Die concludeerde gisteren dat er "onvoldoende grond is om te constateren dat er strijd is met de Grondwet", maar de Raad noemde de gang van zaken ook ongelukkig. Volgens het advies lijken de "grondwettelijke complicaties van de benoemingen niet tijdig en niet voldoende grondig te zijn onderkend'.

Fundamentele vraag

De Raad vindt dat het aan de Tweede Kamer en niet aan het kabinet is om hierover te beslissen, "want alleen de Tweede Kamer gaat over het lidmaatschap van de Kamer".

Yesilgöz, Wiersma en Van Weyenberg schrijven dat het advies hen ertoe brengt hun Kamerzetel per direct op te geven. Ze noemen het stuk van de Raad van State evenwichtig. De Kamer zou dan een debat moeten houden over "de fundamentele vraag over het toetreden van Kamerleden tot een demissionair kabinet" en niet over de individuele benoeming van de drie.